台南「隆田ChaCha文化資產教育園區」由日本空運來台的「彈跳小丘」，常見小朋友大排長龍也要上去玩。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南「隆田ChaCha文化資產教育園區」由日本空運來台的「彈跳小丘」，常見小朋友大排長龍也要上去玩。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

今年1月新開幕的台南「隆田ChaCha文化資產教育園區」，園區多處設施寓教於樂，其中由日本空運來台的「彈跳小丘」，常見小朋友大排長龍也要上去玩，而且一玩再玩樂此不疲。

文化局長葉澤山表示，大型彈跳床在日本許多遊樂場所都可見到，例如北海道的彈跳巨蛋、沖繩中城公園；富士縣美術館旁的遊樂場裡也有一座。而台灣目前唯一的一座，就在隆田ChaCha園區內。

園區表示，這座日本空運來台的白色大型彈跳床，是台日團隊別音設計公司的設計作品，與園區之鏡面珊瑚潭公共藝術同為一組作品，設計理念是將烏山頭每年灌溉嘉南平原的消耗水量等比例縮小後，轉換彈跳小丘容量。

小朋友在彈跳小丘上玩耍時，可從不同制高點觀賞珊瑚潭公共藝術，除有遊樂性質，亦是另一種藝術作品觀看與互動的方式，同時啟發孩子們對藝術的想像力。許多家長更是一進園區之後，就帶著孩子直奔彈跳小丘，家長則在旁邊草皮野餐，是小孩「放電」、大人放鬆的好所在。

為了確保孩童遊戲及設施維護之安全，目前彈跳小丘僅開放身高90-140公分之兒童使用，除了休園日及天候不佳等因素，每天上午10時至中午12時以及下午1至5時皆有開放，園區員工每天開園前也細心擦拭保養彈跳小丘，小朋友也要光著腳丫子才能上去彈跳。

園區表示，待疫情趨緩後，歡迎民眾闔家「衝一波」隆田ChaCha園區，並順道遊賞大隆田文化生態園區、水雉生態教育園區、烏山頭水庫、八田與一園區及葫蘆埤等附近景點，安排家庭、親子遊樂的一日遊行程，保證絕對不虛此行。