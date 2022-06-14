亞特蘭大勇士14日做客力壓國民，將連勝場次推進到第12場，創下大聯盟本季最長連勝。這波連勝之中勇士累積打下83分，同時只讓對手得到35分，不僅全壘打產量傲視國聯，投手群更是表現優秀，團隊自責分率是國聯第一的2.68。此戰勇士一路領先到底，終場9比5獲勝。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我們不擔心連勝，我們需要擔心的是今天。你昨天做過什麼已經不重要了，明天的事還很遙遠，這個工作的每一天都該分開來看。」勇士目前35勝27負，距離國東龍頭大都會還有5場勝差。

雖然雙方各敲出10支安打，但勇士有5支是全壘打，國民只轟了1發陽春炮。勇士前3局就有狄阿勞（Travis d'Arnaud）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、杜瓦（Adam Duvall）等人相繼開轟，打下6分領先。先發投手安德森（Ian Anderson）第5局遭遇反攻，被連敲3安又四壞球之後提前退場，國民攻回3分。勇士後半段史旺森（Dansby Swanson）、哈里斯（Michael Harris II）又追加兩轟，再度甩開國民收下勝利。

Ozzie Albies exits tonight's game after suffering an apparent injury on this swing. pic.twitter.com/Bj17gdDbed — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) June 14, 2022

然而勇士這場勝利也折了陣中大將歐比斯（Ozzie Albies），他在第5局一次揮棒時跌倒受傷。那是一顆內角球，歐比斯揮棒的同時身子往後縮，動作有點彆扭，出棒打成滾地球，他向一壘跨出一步就跌坐在地，跛著腳退場休息。勇士稍後宣布歐比斯診斷出左腳骨折。