電商平台創業家兄弟（8477）14日召開股東會，董事長郭書齊會後接受採訪表示，近兩年電商市場的競爭遠比過去任何一個時間點都要激烈，公司營運績效也連帶受到影響。但郭書齊仍對整體市場保持正面看法，今年仍聚焦調整公司營運體質，力拚重回營收獲利成長軌道。

創業家兄弟近兩年營運走下坡，去年將旗下松果購物與生活市集合併，以集中資源面對競爭，然而綜效似乎尚未顯現。創業家兄弟自2020年第三季開始連續出現單季虧損，至2021年第二季、第三季短暫轉虧為盈後，第四季與2022年第一季又陷入虧損。

2021年全年稅後淨損0.31億元、每股虧損1.06元。2022年第一季稅後淨損0.26億元，每股虧損0.82元，光是今年第一季的虧損幅度就快追上去年全年。

創業家兄弟近年營運陷入低谷，連帶影響股價表現，從去年中49元至今腰斬剩下24元，股價淨值來到2.02。創業家兄弟5月營收2.28億元，月增13.9％、年減42.3％。累計前5個月營收11.16億元，年減29.3％。

郭書齊說，這兩年的電商競爭比過去任何一個時間點都還要激烈，加上通膨與升息，帶動原物料與運費上漲，連帶影響公司營運，但他認為，近年來電商市場瘋狂的補貼情況將在下半年逐漸趨緩，當市場回到正常的競爭態勢，公司也可以找到新的切入點與機會。

另外，面對激烈競爭，創業家兄弟是否將尋求外部資源或策略結盟？郭書齊說，策略結盟是產業發展之必然，創業家兄弟對於任何結盟都保持開放態度。

展望下半年，郭書齊表示，將聚焦在調整自身營運體質，並透過自媒體與消費者直接溝通，降低對於廣告投資的依賴。此外，也透過更多機制設計「discount store折扣商店」的品牌印象，並將消費從網路世界拓展至實體的人際網路。目前生活市集已經推出「生活福企網」，所有商品交易仍然須透過生活市集完成，但消費者可更容易的透過「生活企福網」進行商品的團購登記與消費。

最後，生活市集先前推出「生活幣」，今年將擴大把生活幣廣泛結合在生活市集網站內的機制，提高消費者忠誠度。