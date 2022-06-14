每個人拜拜的日子跟方式都有些微的差異，這方面的主題也一直都能引發討論，昨天(6/13)適逢農曆五月初十五，你家拜拜了嗎？「好門媳婦」郁方經常在社群分享生活，她透露逢初一、十五都會拜拜，包含拜地基主，並分享了一個過去因為忙工作而準備不周全的奇特事件。

2006年與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚的郁方，婚後生了3名子女，雖然身為豪門貴婦，但郁方生活勤奮不馬虎，昨天她在臉書po文，透露拜拜祭祖的事情她一直都有做，每逢初一、十五必定拜神明跟祖先，此外當天下午3點到5點，還會祭拜地基主。

關於拜地基主，她透露雞腿與油飯是必備的，另外還會準備水果跟小菜，但強調準備供品方便就好，無需太勉強，但因為家裡孩子飲食習慣，吃油飯會脹氣，所以她是以雞油飯替代。

說到為何會堅持拜地基主，郁方表示這跟以前發生的某個神奇的小故事有關，當年她的母親還在時，某回她搬了家，當時還在忙拍戲，因為太忙碌而忘了要拜地基主，自然也沒準備供品，當時媽媽來幫她看家，睡了一晚後隔天早上跟她說：「你們家地基主很調皮，特別來夢裡說我們忘了要準備雞腿、油飯給他」，郁方才驚覺失禮，所以如今自己當媽媽了，「每個月的初一十五我也會特別幫地基主準備一份喔」，笑稱就是一份尊敬，「禮多誰都不怪」。