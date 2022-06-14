桃園1名58歲的謝姓女子，因與鄰居發生口角，心生不滿竟到鄰居家門口，在春聯上寫「缺德鬼」三個字，對方發現後氣的調閱監視器，並報警提告，桃園地院法官依公然侮辱罪，處謝女罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000算1日。

桃園市1名58歲謝姓女子因意見不合與鄰居郭女起衝突，她於110年6月某天晚上8時許基於公然侮辱之犯意，到4樓郭女家門口，對張貼之春聯上書寫「缺德鬼」，供不特定多數人觀覽，足以貶損郭女之名譽及社會評價，郭女發現後調閱監視器發現是謝女所為，氣得報警提告。

謝女在警方偵詢坦承，她在郭女家門口寫「缺德鬼」之事實，警方根據監視器畫面證明謝女犯罪屬實，故將謝女依妨害名譽案件移送法辦。

桃園地院法官認為，謝女因與郭女先前有過口角糾紛，心生不滿，她竟恣意於郭女住處之春聯上書寫「缺德鬼」等，足以侮辱郭女之文字，藉此貶損郭女之個人名譽，依照我國刑法第309條規定，公然侮辱人者，處拘役或 9 千元以下罰金，以強暴犯前項之罪者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 1 萬 5千元以下罰金。

但法官考量謝女犯後坦認犯罪之態度，兼衡謝女犯罪之動機及其素行等一切情狀，故依公然侮辱罪，處罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000算1日。