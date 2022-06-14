錸德(2349)集團餐飲版圖再添新生力軍！今天宣布攜手力麗集團旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，開展「老媽拌麵」台灣區實體店，預計今年將開設3家，3年內全台開設10家，希望強化袋裝麵商品與麵食專門店虛實整合營銷模式，為餐飲業務增添新動能。

錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，營收成長表現不凡，轉投資大樂司文創公司陸續投資成立「三百金食樂國際餐飲公司」、怡客咖啡，2022年1到4月已衝刺出8000萬營收，繼VG「通庵咖哩」、「Katsu鑫」與「三百金麵專門」等板前美食專門店成功展店後，此次錸德集團攜手力麗集團旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，「老媽拌麵」台灣地區實體店於今天開幕，在「老媽拌麵」實體展店經營代理權加入陣容後，集團餐飲事業版圖更趨完整。

錸德表示，「老媽拌麵」為力麗集團「好食樂食品公司」的國民麵食龍頭品牌，長年盤據台灣袋裝麵市場前三名，自去年第四季起更穩居電商銷售冠軍；於全球超過20個國家，年銷售逾150萬袋，未來「老媽拌麵」將鎖定熱門商圈、百貨交通轉運美食商場，目標在未來三年快速開展10店，深耕國民麵食市場，強化袋裝麵商品販售與麵食專門店體驗的虛實整合營銷模式。

大樂司文創公司董事長特助孔姵涵表示，錸德想打造一系列讓大家內用安心、外帶方便的『板前美食專門店』，把關『食材』與『體驗』，隨時因應疫情變化，為消費者做出合宜的調整；在堅守餐飲現場的同時，逐步實踐小型連鎖餐飲品牌佈局，保持經營彈性與應變能力、管控風險。

此次與力麗集團強強聯手，錸德集團祭出擅長的「板前餐飲模式」；顧客入座後與師傅面對面，餐點現點現做，看得見食材的新鮮安全；拉近距離的貼心服務，更能提升用餐體驗的溫度。而板前餐飲模式適用於小坪數店鋪，不但易於風險控管與業態彈性調整，營收面更能發揮高輪轉、高回收特性。