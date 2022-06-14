岫容獎金捐贈給YMCA作為弱勢家庭子女課後照顧經費。（陳心怡提供／吳建輝彰化傳真）

謝岫容說，從小到大接受過許多人的幫助，參加公益路跑、幫身障者打造家園，幫弱勢家庭蓋房子、拿自己的獎學金幫忙買床包送給更貧困的家庭，跟著媽媽姐姐到夜市義賣，到華山基金會關懷獨居老人。（陳心怡提供／吳建輝彰化傳真）

岫容就留500塊當零用錢，因為她認為需要這筆錢的人還有更多，因此捐給大家。（陳心怡提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化縣二林鎮的姊妹花妹妹謝岫容、姊姊謝沂鈞，從小父母離異由母親獨自帶大，住在五坪大的出租套房裡面，但姊妹倆沒有因為逆境讓媽媽擔心，反而品學兼優多才多藝，時常做公益，繼2020年姊姊謝沂鈞二度獲得總統教育獎後，妹妹謝岫容眾望所歸，也拿到總統教育獎奮發向上獎，而懂事的謝岫容將全部獎金捐出、繳房租後，只留下500元，懂事的令人心疼。

岫容、沂鈞與媽媽心怡，一家三口擠在５坪大的套房內，早年因為家裡沒有餐桌只能窩在地上吃飯，當時一句「和大長今裡的人一樣吃飯」，換來的是媽媽心怡的眼淚，如今兩個出色的女兒接連獲總統教育獎肯定，成為媽媽的驕傲。

謝岫容說，從小到大接受過許多人的幫助，參加公益路跑、幫身障者打造家園，幫弱勢家庭蓋房子、拿自己的獎學金幫忙買床包送給更貧困的家庭，跟著媽媽姐姐到夜市義賣，到華山基金會關懷獨居老人，過去因為自己苦過，長大以後有機會就想幫助別人。

她說，能夠獲獎她覺得是因為自己比別人還要幸運，雖然家裡現在還不是很富裕，領到的獎金還是想全部捐出，在捐出以及幫媽媽繳房租，帶很照顧她的阿媽、阿姨吃飯後，就留500塊當零用錢，因為她認為需要這筆錢的人還有更多，因此捐給大家。

岫容、沂鈞的媽媽陳心怡說，兩個女兒讓他很驕傲，很高興女兒們能夠為校爭取榮譽，獎金除了捐贈給YMCA作為弱勢家庭子女課後照顧經費外，也認購了50顆包子給白沙屯媽祖繞境的信眾，看到一雙女兒如此懂事她百感交集，很驕傲也很心疼，也希望他們能夠帶著這份榮譽，繼續在社會上發光發熱。