邊境日前首度攔截5例Omicron亞型BA.4、BA.5變異株境外移入個案，因兩種變異株傳染力較原本增加2~3成，且免疫逃脫力更強，外界憂心，若亞變種進入社區傳播，醫療量能恐怕不足，對此，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，進入社區的定義為「驗出本土個案」，而這樣的情況遲早會發生。

羅一鈞日前表示，Omicron亞型BA.4、BA.5變異株傳染力較原本增加2~3成，且免疫逃脫力更強，會減弱疫苗保護力，若進入社區傳播，二度感染機率大增，外界擔心，進入台灣社區的機率有多高？

羅一鈞今天進一步解釋，進入社區的定義是，「國內本土個案驗出來」的話，那遲早會有，尤其現在邊境檢疫，並非滴水不漏，無論是「7+7」或是明天將上路的「3+4」，終究會有「幾趴」的可能性，自因此民眾需要做好自主管理措施，口罩戴好，減少傳播給其他人機會。

羅一鈞強調，這也是為何，邊境檢疫，暫時無法放到「0+7」都不用居家檢疫，就是為了延緩進入社區的機會。

至於台灣何時主流變異株會轉換成BA.4、BA.5？羅一鈞指出，Omicron沒有轉變為完全不同的變異株的情形之下，還具有交叉保護力、以及接種的第二、第三劑疫苗的保護力還有的情況下，推估國內的主流變異株還不會很快地迅速轉為BA.4、BA.5。依據南非1、2月檢出，4、5月才爆發本土疫情來看，不會像Delta花了數週就變成Omicron的流行，本土BA.4、BA.5亞型的轉換，應還需要幾個月的時間，才會可能造成下一波流行。