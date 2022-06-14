神岡區堤南路與國道1號下方路段積水不退，立委楊瓊瓔14日會勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區堤南路與國道1號下方路段，近期受梅雨季強降雨影響致積水不退，大小車輛接連拋錨，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍接獲地方反映，14日邀集相關單位會勘。建設局養工處允諾1周內完成邊溝清淤，並整體檢討水路評估施作重力或動力排水；經發局則配合輔導鄰近砂石業者做好防護措施，以免洗選砂石的廢水流入堤南路邊溝阻礙排水。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍14日邀集交通部高公局中區養護工程分局、台中市政府建設局、水利局、經濟發展局、神岡區公所、豐洲科技工業園區廠商協進會等單位會商解決方案。

豐洲科技園區廠商協進會前理事長劉栢勇、總幹事張明忠表示，該路段只要降雨超過1個小時就會積水，常有車輛硬闖拋錨，必須派員拉封鎖線，希望能設置活動式護欄，如遇積水不退即封路。水利署第三河川局建議在颱風、豪大雨前預佈小型抽水機應急。

市議員羅永珍認為，不應頭痛醫頭、腳痛醫腳，應整體檢討改善，將水導引至大甲溪下游才能一勞永逸。台中市養護工程處山線工程隊隊長陳漢生坦言，該路段受制於國道1號，地勢較低，降雨較容易積水，之前曾清淤數次，大多為細沙，建議控制鄰近砂石場的汙染物來源，並派員定期清淤，維持通水斷面，後續檢討水路評估施作重力或動力排水。

楊瓊瓔要求養工處1周內完成邊溝內的砂石清淤，並畫設水位警示，進一步研議重力或動力排水改善方案；有關附近砂石業者洗選砂石排水與平日堆積，請經發局確實輔導業者做好各項防護措施，以免砂石隨雨水流入堤南路邊溝影響排水斷面。

楊瓊瓔指出，許多居民利用堤南路旁的大甲溪堤防運動，但乏人管理，雜樹雜草叢生，且滋生蚊蠅，第三河川局及建設局盡速改善堤上及堤外環境。