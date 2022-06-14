去年底Morgan Stanley調查，逾60％的受訪投資機構和產業專家認為，太空與衛星產業比電動車更具投資吸引力，亦看好SpaceX的市值，終將超越TESLA。第一金投信董事長尤昭文表示，技術典範的移轉，提供股權投資的機會，今年市場面臨3高1低，在高通膨、高利率和高波動及低成長環境下，如何在動盪的市場中為投資人找到一片新藍海，是第一金投信發行第一金太空衛星ETF基金(00910)的主因，目前天上低軌衛星約3000顆，預計7年內將增加到10萬餘顆。

很多人質疑，現在講太空商機太遙遠、太虛幻！第一金投信太空衛星ETF基金(00910)擬任經理人牟宗堯認為，太空商機近在咫尺，在馬斯克20年的策劃下，近幾年逐步解決火箭發射成本太高、衛星體積太大與結構複雜等問題。以火箭發射為例，1981年每公斤發射成本高達85216美元，到了2020年剩951美元，降幅高達98.9％，預估到2040年時再壓縮至10美元。

另外，低軌衛星發展已有數十年歷史，過去難以普及與大規模商業化應用，也是卡在高成本、體積大。受惠於射頻元件、天線、電池等技術突破，衛星體積朝微型化發展，每顆生產成本大降99％，從5億美元降至50萬美元，使得火箭可攜帶升高的數量從個位數、數十顆、到數百顆，加上傳輸時間短、低延遲的優勢，可提供不受地形限制的覆蓋，補足地面基地台無法到達的海上、山區、沙漠等，加速促成低軌道衛星通訊服務的落地。

第一金投信總經理廖文偉表示，預期太空產業的發展模式，將如手機一樣，從有到無→從大到小→從簡單變智慧→到無可取代→到改變人類生活模式。而顛覆性的投資機遇，有四個演進階段：1.隱匿期，只有一些先知先覺預知改變的契機；2.覺醒期，機構投資者開始參與其中；3.狂熱期，市場逐漸加入追逐行列；4.崩潰期，市場一窩風炒作，將價格推高引發泡沫化。現階段太空投資機會進入第二階段，雖然投資的風險不低，但長線獲得可觀超額報酬的機率也大。