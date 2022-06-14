勞瑞斯牛肋排餐廳逾6/15至6/30，每週一到週五特別推出「確診者康復專屬小確幸優惠活動」，結帳前主動出示簡訊或健保快易通APP等相關陽性或居隔證明，且完成7＋7居隔及自主健康管理期，立即享有整桌內用消費金額79折優惠。

位在BELLAVITA寶麗廣場6樓的勞瑞斯牛肋排餐廳，引進台北已經20年，餐廳內充滿古典精緻的維多利亞式裝潢，不論大廳或包廂，除了濃濃古典歐風裝潢之外，還巧妙融入寬幅的台北市景。餐廳北側面對忠孝東路並可遠眺陽明山系，往南則是跨年欣賞煙火的首選方位，可以對著台北101、微風南山、新光三越信義新天地，欣賞台北市的璀璨夜景。餐廳裡隨處可見穿著英式家僕裝扮的服務人員和專業的牛肋排師傅忙碌穿梭，提供著專業的桌邊服務，向來是它們獨一無二的特色。

餐廳嚴選食材，採用美國農業部的認可背書、產量極其有限，約只占美國牛肉品市場2％的Prime極佳級牛肉，同時採用第6至12根的牛肋排（Prime Rib）部位，再經過長達28天的熟成（Aging），讓肉質呈現最鮮嫩的口感，是勞瑞斯多年來不曾改變的堅持，在經過獨家勞瑞斯調味鹽的醃漬後，以低溫長時間烘烤讓牛肋排均勻受熱，確實保留肉汁和軟嫩口感。勞瑞斯84年來始終地堅持，換得了金字招牌口碑，深獲國內外消費者的喜愛。除了經典的低溫烘烤牛肋排，勞瑞斯也提供一系列經典牛排和波士頓龍蝦、紐西蘭小羔羊排、噶瑪蘭帶骨里肌、什錦海鮮拼盤等餐點讓消費者選擇。

本檔活動提供消費者內用79折優惠，是餐廳近年來少見的優惠幅度，讓消費者在出國還需再等等之際，先飽足美食口慾體恤自己隔離期間的辛苦，也把康復的喜悅分享給親友。