縣長楊鎮浯、議長洪允典、立委陳玉珍和楊忠俊鄉長等人遵循古禮上香，祈祝工程順利進行。（金寧鄉公所提供）

金門金寧鄉后盤村民活動中心今(14)日動土，成為該鄉繼安岐、后湖社區活動中心之後，第3座動工新建的村民活動中心，未來將作為社會福利及文化傳承推動的場所，期待進一步促進社區和諧發展，提高居民生活品質。

縣長楊鎮浯表示，后盤村民活動中心在鄉長楊忠俊、村長許明吉努力爭取下，解決土地和經費問題，整個過程非常不容易，在社會不斷變遷下，社區的角色越來越重要，以前是花錢補助營建社區活動中心就好，近幾年則是希望社區能與社會服務、社會福利和照顧做結合，不只是一處讓長輩打發時間的場所而已。

楊鎮浯強調，縣府的施政重點之一是「顧老顧幼」，希望能適當地將這些工作導入社區活動中心，讓社區扮演更重要的角色，以目前的防疫來說，包括政策傳達、疫情動態、管制措施、疫苗接種、酒精發放，都是基層民政與社區在幫忙，可以說社區是縣政府施政最重要的夥伴。

議長洪允典表示，未來只要對地方有益的事，有需要議會協助的地方，議會都會大力支持。立委陳玉珍也指出，每次到后盤社區參與活動，都能感受如「回家」一樣的親切，期待新建活動中心如質如期完工。

金寧鄉長楊忠俊說明，后盤村民活動中心為RC結構一樓半建築，總樓板面積為283.7平方公尺，建築總造價為新台幣1427萬9959元，由林存城建築師事務所、鴻邁工程顧問有限公司設計監造，建懋營造有限公司施工，工期計300個日曆天，預定今年底前完成主要結構建築，明年度擇日落成啟用。