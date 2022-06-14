Omicron亞變種BA.4、BA.5現蹤多國。

專家指出，新冠疫情似乎每3個月就會爆發一次，預估英國即將在冬天爆發Omicron亞變種BA.4、BA.5疫情，應對新一波疫情，她呼籲應開放全民接種追加劑、抗病毒藥物的供應應到位、投資醫護人員與床位等。

目前在英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）擔任全球衛生教授的美國學者斯芮達（Devi Sridhar）13日投書英國《衛報》（The Guardian），她指出根據英國、美國佛州等地的數據，BA.4、BA.5即將引爆新一波確診潮，雖然Omicron不太會讓患者症狀更嚴重，但確實有讓患者重複感染的能力，顯示群體免疫（herd immunity）恐難達成。

她說回顧過去2年疫情，似乎每3個月就會爆發一波確診潮，她預估新一波疫情將在冬季來臨，不過受惠於現在有更多的醫學知識及工具，她認為未來的重點應是這些病例對住院治療及「長新冠」（long Covid）的意義。

她說最好的辦法就是不要確診，但是還得衡量為了避免感染而付出的代價，尤其人類是社會性動物，個人生活品質很大一部分都和別人互動有關。她強調戴口罩、保持通風仍是重要的防疫措施，但確實讓社會付出不小代價，尤其是戴口罩，已經有專家擔憂會影響兒童說話、情緒發展。

斯芮達指出，如今人們的成本效益考量也在轉變，2020年等待疫苗、療法期間，各國政府透過限制行動、群聚等措施來壓制疫情，這項措施讓各國在財政及社會方面都付出高昂代價，但也延後感染。2022年疫苗已問世，多數人希望用他們認為最好的方式生活與互動，因為疫苗能夠減輕病情。

有鑑於即將爆發的新一波疫情以及讓民眾恢復正常生活的考量，斯芮達對英國政府提出3項建議，第一，政府應該計畫在秋天開放全民施打追加劑，依據年齡及風險因子建議民眾施打，而不是僅開放75歲以上年長者等族群。

第二，供應給藥局、基層醫生的抗病毒藥物應該到位，並且制定「檢測治療」計畫，讓陽性的高風險患者能盡快取得藥物。

此外還得擔憂新冠後遺症的「長新冠」情形，目前學界仍不清楚誰更容易罹患長新冠，進一步了解長新冠的生物機制及治療就顯得非常重要，以及如何協助患者康復、恢復正常生活。

因此斯芮達也提出第三項建議，也就是對護士、醫生、醫院人員、床位進行投資，她說英國國民保健署（NHS）的服務已在今年夏天達到極限，將導致不必要的死亡，除非醫療體系獲得必要資源，否則醫護人員將持續在艱困的條件下工作。