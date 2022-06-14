台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)日前股東會決議通過配發現金股利每股新台幣0.2元，也是近十年來第一次配發股息，周二為除息首日，開盤上漲報21.2元，盤中更衝上21.3元，一度完成填息，但隨後翻黑走疲，收跌2.62%報20.45元。精剛表示，公司營運前景持續看俏。

因疫情影響逐步淡化、俄烏戰爭因素擴大及航太、油氣產業需求顯著提升，全球各地廠商開始補充庫存，其中歐洲市場較為明顯。鎳價浮動讓部份客戶採觀望態度，往後仍需密切觀察其影響程度，亦會同步觀察地緣政治變化、疫情、匯率及原物料波動之影響。精剛5月份自結營收為新台幣1.31億元，年增87.69%、月減1.24%；累計1-5月營收為5.96億元，年增84.66%，創下近十年來同期新高，也優於公司預期。

精剛董事長王炯棻表示，精剛會持續扮演重要合金材料供應者的角色，今年度的營業目標將聚焦在國防航太產業用高階鎳基及鈦合金的銷售。除了鞏固既有客戶外，並持續開發歐美地區精密鍛造新客戶，正逐步獲得不錯成效。此外，目前正積極提升產品之完整性及有效的去化庫存、降低材料成本，並結合公司中、長期發展方向，開發並進入大型油氣、能源與生醫產品直接製造廠客戶的供應鏈為行銷重點，並為進入航太材料認證市場作準備。

業務面來看，舊客戶續單及直接用戶開發均有進展，開始小量出貨給國際知名廠商，也反映在營收表現上，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶之商機擴展。在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並將為新業務、新訂單帶來正面影響。展望後市，精剛維持樂觀成長態度、積極積極布局改善產線動能，將更加凸顯精剛的競爭優勢。