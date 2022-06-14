死亡車禍年齡層分布。（新北市交通警察大隊提供）

新北警方公布測速照相地點。（新北市交通警察大隊提供）

新北市交通警察大隊統計，截至今年5月底，新北市各類交通事故共發生4萬6788件，較去年同期減少2411件，肇事率降低4.9％，其中受傷事故減少1602件，但死亡事故卻較去年65件增加3件，顯示嚴重事故未明顯降低。交大表示，疫情升高使車流量減少，故一般事故下降，但車流量少可能造成車速過快，車禍嚴重性提高，導致死亡事故略增，警方已公布測速照相地點，呼籲民眾防疫兼顧交通安全。

警方表示，疫情升高通勤人數減少，車流量降低，駕駛人行車間距及自由度相對提高，車速也會跟著提高，分析死亡事故主要肇因以未注意車前狀況、違反號誌管制、超速失控為主，事故發生大部分與「速度管理」不當有關，車速太快一旦發生事故，衝擊動能有加乘影響，導致傷亡的機率也會較高。

交大指出，警方已將易肇事熱點列入巡邏守望重點，並運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技執法方式，針對超速、闖紅燈、不依號誌指示等違規項目逕行舉發，且公布近期肇事率較高路段，列為熱點重點時段測速照相地點，民眾可查閱新北市交通警察大隊網站。

警方強調，移動式測速照相或科技執法主要用意不是取締違規，而是要提醒駕駛人依照速限行駛，提高行車安全，並非以開單為目的，也呼籲駕駛人遵守交通規則，勿超速搶快、闖紅燈、違規左轉，大家遵守路權，避免釀禍。