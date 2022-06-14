南美館呈列台灣藝術家的香環咒作品，香上寫滿蓮詩心咒。（南美館提供／程炳璋台南傳真）

南美館在發地獄展的作品照片，將呈列台灣藝術家寫滿心經的香環咒作品，要民眾不用害怕。（南美館提供／程炳璋台南傳真）

南美館地獄展作品正在布展，其中包括台灣藝術家蔡佳威的香環咒作品。（南美館提供／程炳璋台南傳真）

南美2館25日開展的「亞洲的地獄與幽魂」特展未演先轟動，網友表示又怕又愛看，南美館臉書粉絲頁再發出1張台灣藝術家的「香環咒」照片，這件寫滿心經的展件同時呈列展間，呼籲網友「不要怕，佛經來了」，展區所在的中西區公所更發文，台南市是眾神之都，美術館數百公尺內被多家神祇寺廟與教會團團包圍，不用害怕。

南美2館向法國凱布朗利博物館借展的「亞洲的地獄與幽魂」特展2.0版本日前預告25日開展，將展出歐洲藝術家視角的中國殭屍、日本鬼太郎、雪女與泰國的飛頭女鬼等作品，館方發出2張栩栩如生殭屍作品照，引爆全台轟動，許多人已迫不及待在網路揪團相約看展。

南美館見不少網友留言表示「又怕又愛看」，再發出1張台灣藝術家蔡佳威的作品照片，是數個巨大的香環，香上以手寫滿《蓮詩心咒》，多年前已在其他美術館展出過，南美館表示，「香環咒」作品會在展間吊掛展出。

有大膽網友將這場鬼怪展比擬電影《博物館驚魂夜》，不斷敲碗南美館開午夜場，甚至開放在館內過夜，館方表示，南美館原本每周6都照例開放到晚間9時，歡迎民眾該時段進館。

南美館表示，「亞洲的地獄與幽魂」特展超乎預期人氣夯，強調不只有展出殭屍單項作品，還有包括台灣鬼怪在內的亞洲不同鬼怪藝術創作，門票仍僅是一般售價，市民50元，外縣市150元，另有特殊身分優惠。館方已有開放代售26種周邊商品，提供觀展後有意購買紀念品的需求民眾。

有民眾擔心觀展被「煞到」，中西區公所14日在臉書粉絲頁《中西區-府城之心》發文，指出美術館所在地數百公尺內就有眾多神祇護佑，包括祀典武廟的關帝爺、永華宮的廣澤尊王、府城隍廟城隍爺、地府主管東嶽殿、主祀中壇元帥的昆沙宮，另外有基督教的太平境、看西街教會及天主教中華聖母主教座堂，「牢牢的把展區圍住，不用擔心」。