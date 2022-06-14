疫情期間經常聽到不少專家建議要多吃維生素C，不但能幫助提升免疫力、預防感冒，還能幫助膠原蛋白生成、抗老化。對此，營養師余朱青在臉書粉專分享，每100公克食物的維生素C含量，蔬菜類由朝天椒奪冠，最令人意外的是，檸檬雖然很酸，維生素C的含量卻不如想像中高。

營養師余朱青指出，維生素C對身體的好處多多，它能刺激身體製造干擾素，這是一種和免疫功能有關的物質，能夠破壞病毒，而且維生素C也是高效抗氧化劑，可以幫助膠原蛋白生成，讓細胞緊緊聚在一起，減少細菌和病毒入侵的機會。

不過很多人都認為，越酸的水果維生素C就越高，就連夏天想喝飲料的時候，也都會選擇檸檬口味的，然而100公克的檸檬只含有33毫克的維生素C，其實並不算多，若是檸檬口味飲料更會為了口感而添加許多糖，結果最後沒吸收多少維生素C，反而喝下一大堆熱量。

有很多水果其實維生素C含量都很高，以100公克為單位，珍珠芭樂就含有225毫克的維生素C、奇異果有73毫克、木瓜則有58毫克，另外聖女番茄、甜柿、柑橘類、草莓等也都是富含維生素C的水果，因此余朱青建議，可選擇當季的水果、不同種類每天替換吃。

而蔬菜部分，則是以朝天椒的維生素C含量最高，有195毫克，另外紅椒也有137毫克、紫色花椰菜為96毫克、綠豆芽95毫克、油菜心則有93毫克。

不過余朱青提醒，若要額外補充維生素C，要記得依照指示，因為持續過量服用維生素C，可能會造成骨質疏鬆症狀，另外盡可能從天然食材上攝取，同時也要注意糖分等其它的熱量。