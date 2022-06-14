為了提供用戶世界級的網路品質，遠傳電信有一群盡心盡力建設、維運基地台的工程師，業者日前於YouTube上線最新網路品牌廣告《用心守護》，不僅展現不畏艱苦上山下海、犧牲假日及與家人相處的時間的狀況，更真實傳達每位工程師用心建設的態度，上線短短3天點閱數衝破百萬觀看，也引起許多網友共鳴貼文分享、掀起熱烈討論。

據TWNIC 2020台灣網路報告，個人上網率已高達83.8%、家戶上網率也有82.8%，尤其近年受疫情影響，更加深了人們對網路的依賴。遠傳透過此次品牌廣告，並由遠傳工程師親自入鏡拍攝，真實呈現他們在建設過程中不為人知的辛苦面、以及工作執勤時的驚險遭遇。這些有犧牲、有遺憾、有欣慰、有淚水的故事，都是遠傳工程師用心建設的點滴。

即日起至6月19日，看完遠傳最新品牌廣告（網址：https://youtu.be/UMtabK-VVf0），至遠傳官方臉書粉絲團與IG參加活動，就有機會獲得小禮物；遠傳心生活《心發現》也將陸續推出遠傳工程師系列文章，透過深入訪談，讓大眾認識這些默默守護每個聯繫的無名英雄。

遠傳品牌廣告由遠傳工程師親自入鏡拍攝，真實呈現他們在建設過程中不為人知的辛苦面。（遠傳提供）