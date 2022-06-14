非核家園2025年再生能源2成目標年初爆跳票，經濟部改口延1到2年達成，經濟部長王美花今天上廣播節目專訪時進一步表示，這個目標沒有放棄，綠能2成預計於2026年10月可達成。至於2025年產生的短暫缺口？她說會由燃氣發電遞補，從原設定5成略升至5成2。

民進黨設定2025年非核家園目標，是綠能發電占全國2成、燃氣5成、燃煤3成，這個目標經媒體批露跳票後，遭各界撻伐。王美花今天重申，因回台商回來投資、半導體用電量也多，需求增加非常多，使的供給端再生能源發電分母占比變小了。第二個因素是離岸風電契約定的時候允許其可在2025、2026年完成，所以也會慢一點。

她強調，俄烏戰爭後，歐洲一直說再生能源替代也是選項，說要加速相關行政流程，這會碰到中央地方權責問題困擾。台灣也是，這都需要溝通，政府會有很多措施，如果需要修法也會準備。

至於跳票的綠能目標補上時間，王美花指出，預計會在2026年10月達成。經濟部會努力追上進度，除了既有的光電、風電開發外，也還有另外再生能源方案規劃。