雲林縣政府為防堵非洲豬瘟，2018年禁止廚餘養豬，為去化縣內廚餘，陸續推動廚餘製成有機質材、補助購買家戶廚餘機等政策，14日縣府表示目前與虎尾鎮北溪社區合作，以有機質材種植蔬菜，供長青食堂與學校營養午餐加菜，讓廚餘循環經濟再進化，達成在地農作推廣與永續循環目標。

雲林縣家戶廚餘量每天約有40餘公噸，以往可用來餵豬，但雲林縣長張麗善上任後，考量雲林為養豬大縣，為杜絕非洲豬瘟，讓養豬產業永續發展，因此宣布禁止使用廚餘養豬，為了去化縣內廚餘，推動生、熟廚餘分類，並送至南亞塑膠公司堆肥廠製成有機質材。

張麗善14日前往虎尾鎮北溪社區活動中心，了解有機質材使用情況，北溪社區利用有機質材，在社區內種植各種蔬菜，作為長青食堂的加菜食材，廉使國小也在校園開心農場種植蔬菜，為自己的營養午餐加菜，展現廚餘循環經濟的成效。

張麗善表示，感謝南亞公司投資3億餘元興建高效堆肥廠，幫助雲林將廚餘轉化為有機質材，至今年5月，已生產4390公噸，初期免費提供給社區、學校、機關團體試用，日後將推出有機質材專有品牌「雲溉肥」，以優惠價格出售給須要的民眾。

縣環保局長張喬維說，社區、學校使用天然的有機質材種蔬菜，可減少化學肥料的使用，讓老人家在長青食堂用餐、學生吃營養午餐更安心，同時也是最佳的食農教育，藉由自己耕作自己吃的過程，體會愛物惜食的重要。

現場還有口湖鄉公所推廣黑水虻去化廚餘、鼓勵民眾利用補助購買家戶廚餘機、有機質材免費贈送等活動，吸引上百名民眾前來，一起加入廚餘循環經濟再進化行列。