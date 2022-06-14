針對大巨蛋分潤議題，台北市議員游淑慧質疑，連俄烏戰爭都可跟大巨蛋的超額利潤扯在一起，要解套也不是這樣，這份參考報告去年提出，不要跨越時空幫遠雄加理由。北市體育局表示，營收分潤非憑空想像，參考遠雄2020年提出的投資執行計畫書時，對不合理處會修訂，非照單全收。

台北市長柯文哲曾說談判分潤比率偏低，是因採2020年財務報告，對此，游淑慧直言，2020年那份並非財務報告，而是遠雄投資企畫書，計畫書裡無俄烏戰爭或通膨因素，不要跨越時空幫遠雄加理由。

游淑慧質疑，財務規畫公司用的財物模型，是以遠雄2020年送來的投資企畫書為分析基礎，但此計畫書送來兩年都沒獲北市府核定，為何沒核定的分析可作為分潤基礎。

游淑慧怒批，分潤基礎所採用的數據，沒有納入通膨、俄烏戰爭，不要再扯了，連俄烏戰爭都可跟大巨蛋的超額利潤扯一起，要解套也不是這樣，更怒嗆是飛彈打到大巨蛋要重蓋嗎，哪來的俄烏戰爭、通膨嚴重！

市府分潤級距偏低，柯說這是顧問公司建議的，游淑慧表示，從資料來看顧問公司建議的是級距，預估超過營業收入120％，可收1.4％ 到3.6％，應該收中間值2％，為何北市府要收偏低的1.6％，超過營業收入100％裡，建議收0.7％到1.8％，北市府也僅收1％。

體育局曾說為鼓勵大巨蛋舉辦運動賽事，收入可不列計算，游淑慧認為鼓勵方式很荒謬，因為大巨蛋本來就是體育設施，體育局解釋，運動場館的經營不像商業活動會有高額利潤，甚至可能貼錢辦理，因此將營收分潤的營業收入項目扣除舉辦運動賽事收入，是合理方式。

體育局表示，數十億元的營收分潤非憑空想像，需參考廠商的預估營業資料，而北市府參考遠雄2020年提出的投資執行計畫書時，對明顯不合理之處會修訂，非照單全收。例如遠雄2020年提的運動賽事雖然每年只有10檔，但市府將其提高為48檔，提高比率達4.8倍。

體育局指出，研訂的營收分潤區間建議，是提供北市府作為與遠雄巨蛋公司溝通、協商的參考，並非絕對性要求，同時也不像外界所誤解，建議區間中間值就是最合理數字。

另外，體育局說明，由於2020年版投資執行計畫書未考慮COVID-19疫情、缺工缺料、興建成本與費用高漲等因素，故協商時仍應考慮當時情況，訂定財務可行的機制。