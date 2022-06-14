賽諾菲公司（Sanofi）今天公開與葛蘭素史克（GSK）合作研發次世代疫苗試驗數據，接種後15天對於多種變異株的抗體表現高於基線，包括Omicron BA.1和BA.2在內，具有良好的安全性和耐受性。中央流行疫情指揮中心表示，前年開始就有和GSK接觸，會請對方提供相關資料，以利進一步了解評估。

外界關心，賽諾菲-GSK疫苗是否會列為我國疫苗採購選項之一。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，各公司不斷都有發展次世代疫苗，指揮中心都會注意進展，如果可能，就會進行了解並評估，覺得可以就會納入採購考量；他也透露，前年開始就又和GSK公司有接觸，也知道他們陸續在做疫苗開發，會請他們提供資料來做進一步了解。

另外，Novavax公司今年5月中向食藥署申請疫苗緊急授權（EUA），目前進度如何？是否可提供青少年或兒童族群施打？周志浩表示，目前仍在審查中，該廠商申請的施打對象並未包括18歲以下族群；如果他們有相關數據資料，也可以提供食藥署做進一步審查。

近期我國邊境攔截到5例BA.4、BA.5變異株個案，有專家建議，應在秋冬前開放全民接種第4劑，以免疫情捲土重來。副指揮官陳宗彥僅表示，已開放醫事人員、65歲以上等族群接種第4劑，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）目前維持現行標準。