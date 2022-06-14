華南金(2880)旗下華南銀統籌主辦樺正實業5年期新臺幣12.8億元聯貸案，該案由華南銀行統籌主辦，攜手臺灣企銀共同主辦，並獲得彰化銀行、農業金庫、台中商銀、板信商銀、高雄銀行及元大銀行等多家金融機構參貸，樺正此次聯貸資金需求為興建廠房、購置機器設備、充實購料及營運週轉金等。

樺正實業成立於民國85年，長期深耕發泡級聚苯乙烯原料市場，除供應國內需求外，也憑藉自主研發具有生物分解特性之食品級原料製造技術，成功將產品銷售到包括東南亞、中東及中南美洲等全世界逾50個國家，品質受到國際市場肯定，充分展現台灣紮實的研發及製造能力。

華南銀行指出，樺正實業近年來積極推動公司產業升級，除致力於品質及製程改善，以降低碳排量為環保盡力外，也積極拓展產品應用範圍，成功跨入營造業建築材料、自行車碳纖維輪圈消失模及軍用高端包裝材等特殊用途市場，本次聯貸案資金將有助於樺正實業持續進行產業升級，再創業績高峰。