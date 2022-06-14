高雄一間摩鐵被住宿旅客發現有裝設針孔，警方已逮到涉案人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區某汽車旅館被爆料，房間電視櫃其中一個螺絲孔中竟疑似遭裝針孔攝影機，讓入住夫妻檔傻眼，拍下影片並到小港派出所報案提告。該案件引發軒然大波，警方鎖定一名男性嫌犯，昨晚將人逮捕。

小港區某間汽車旅館，房間電視櫃其中一個螺絲孔中竟疑似遭裝針孔攝影機，吳姓夫妻檔5月31日入住後發現，拍下影片隔日到小港派出所報案提告。

由於案件已經引發軒然大波，警方又在其他2間房發現相同針孔攝影機。但到底拍多久，拍了多少人，經連日偵辦，鎖定一名黃姓嫌犯，於昨晚在他的住家逮到人。

據悉，這名39歲的黃姓嫌犯是一名工地工人，他曾是汽車旅館的房客，今年2、3月份時入內安裝針孔攝影機，共有3間房遭安裝，聲稱是錄下來供自己欣賞，警方在他住處查扣3部手機及拆裝工具等物，目前初步清查個人通訊軟體等並無外流狀況，現場也發現毒品和吸食器，訊後依妨害秘密罪、違反個人資料保護法及毒品危害防制條例送辦。

外傳該旅館女業者的丈夫是已經退休的前台南地檢署陳姓檢察官。這名前檢察官表示，他過去曾是南檢檢察官，但已於2019年退休，旅館是妻子的事業，他並沒有投資，也與過去擔任檢察官沒有關聯。