小港醫院14日舉行急重症醫療大樓上樑祈福典禮，祈求工程圓滿順利。高雄市政府秘書長郭添貴、立委賴瑞隆、市議員曾麗燕、陳致中、市議員參選人黃彥毓、衛生局黃志中局長等多位貴賓，共同見證歷史性的一刻。預計明年中完工，病床數將增加至753床，完善南高雄醫療照護量能。

郭添貴秘書長出席典禮時表示，小港醫院是高雄市第一家公辦民營之公立醫院，是深耕南高雄24年的重要醫療機構，惟近年服務量飽和，需求量遠高於當初設置規模，感謝立法委員賴瑞隆協助市府向中央積極爭取補助經費，以及多位議員、里長對地方的關心，期盼新大樓完工後，帶給地方更完善的醫療環境。

立法委員賴瑞隆說，南高雄因位處重工業及高雄港區，大型車輛多、工安風險高，醫療設施、人力資源都急需擴充，明年中小港醫院第二醫療大樓啟用，將增加小港醫院整體服務能量，減少市民等候時間及提升醫療品質，讓南高雄市民有一個守護健康安心治療的準醫學中心醫院。

前鎮小港市議員候選人黃彥毓表示，小港醫院深耕在地超過23年，為南高雄最重要醫療機構，服務前鎮、小港、林園、大寮及鳳山等地超過88萬人口，守護居民及勞工朋友的身體健康，自從疫情爆發以來，小港醫院配合防疫政策舒緩了不少的醫療量能，對南高雄市民來說可是扮演了相當重要的角色。

小港醫院院長郭昭宏表示，新急重症大樓將興建地下3樓、地上10樓建築物，規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療，購置正子造影(PET)，全新智能病房等，總病床數將增加至753床，預計於2023年試營運，大幅強化醫療服務、提高急重症病患醫療能力，照顧南高雄居民健康福祉，朝準醫學中心邁進。(記者 賴奕熏/高雄報導)