蔡宜貞同學平常在學校自主學習，進行實驗。（清水高中提供／陳世宗台中傳真）

111學年度大學繁星推薦第8類學群（醫藥衛生學群）暨申請入學放榜，清水高中數理班蔡宜貞同學表現亮麗，錄取國立成功大學醫學系及國立陽明交通大學醫學系(公費生)。校長黃偉立指出，蔡宜貞生長於鄉下地區，目睹鄉間醫療資源匱乏，未來希能奉獻一己所學，成為對病患一視同仁的良醫。

蔡宜貞清水國中畢業，於2019年以優異會考成績錄取清中。她表示，選擇離家近的社區高中就學，可避免舟車勞頓省下交通往返時間，做許多有意義的事，讓讀書更有效率。

校方指出，蔡宜貞自小熱愛自然科學，高中三年皆參加校內生物學科能力競賽，一、二年級獲得佳作，三年級在修習過更完整生物課程，做過生物方面自主學習，高二還擔任生物研究社教學長累積各項知識，實力提升榮獲校內第一名，代表參加中投區複賽，以第五名佳績代表參與全國賽。

蔡宜貞的興趣廣泛，喜歡閱讀歐美文學、科學漫畫及科學期刊，充實自我；熱愛籃球及羽球運動，國中二年級時還取得跆拳道黑帶證明；她認為從小規律運動，練就她能持續長時間工作的體能。如果遇到不開心的事，她便找好朋友一起打球，發洩情緒，讓心情很快平穩。

蔡宜真分享自己讀書方法，平常上課認真聽講有問題立刻發問，或自行查閱資料解除疑惑。她會利用在校自習及下課時間完成功課不把作業帶回家，讓自己回家有更多時間看書。考前她的複習方式是看章節架構及圖表，她會在白紙上寫下重點架構，類似畫心智圖的概念，她認為課本上的圖表濃縮許多重點，尤其自然科絕不可錯過圖表。

蔡宜貞表示，她能順利錄取醫學系，感謝學校師長及同學協助。尤其導師林佩儀鼓勵她除追求平穩，也要給認真的自己一次機會，她在繁星推薦勇敢挑戰國立成功大學醫學系，個人申請除國立陽明交通大學醫學系外，還填國立成功大學生物科技與產業科學系，也順利錄取榜首。

黃偉立強調，清水高中其他同學於個人申請亦有亮眼表現，如陳珮容錄取台北市立大學衛生福利學系及國立高雄科技大學造船與海洋工程學系雙榜首；音樂班黃耀鋐錄取國立台灣師範大學音樂系理論作曲及國立台北藝術大學音樂系理論作曲雙榜首；音樂班李柏佑及李蕎安同學分別錄取國立台灣師範大學音樂系長號及法國號榜首等。