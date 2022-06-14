疫情圖示

中央14日公布新竹縣新增1609例確診案例，分別為834名男性和775名女性，年齡分布0至98歲，12歲以下215人，65歲以上155人，多數集中18至64歲青壯年佔7成2，無症狀者1587人佔9成9，目前新竹縣居家隔離1856人，居家照護列管人數6522人，累計確診個案77372人。

1609例確診者分布為竹北市496例、竹東鎮315例、湖口鄉249例、新豐鄉170例、新埔鎮67例、關西鎮96例、芎林鄉58例、橫山鄉43例、寶山鄉27例、北埔鄉23例、峨眉鄉13例、尖石鄉40例、五峰鄉12例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，新竹縣至6月12日第1劑接種率92.17％、第2劑82％、第3劑63.93％。目前5至11歲接種率74.7％，65歲以上第1劑83.2％、第2劑79％、第3劑67％，呼籲民眾盡速接種疫苗，兒童校園接種、竹縣各合約院所及接種站皆持續提供服務。

為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑，18日大安醫院於新竹縣婦幼館開設接種站。

衛生局指出，配合疾管署提供肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)公費接種對象至71歲以上長者(40年次)，凡是符合71歲以上公費對象資格且未接種過PPV23疫苗者，請至13鄉鎮市衛生所和台大生醫竹北院區、 中國醫藥大學新竹附設醫院和台北榮民總醫院新竹分院接種。

竹縣為擴大服務對象，編列預算自購疫苗提供給設籍本縣的70歲長者也能接種，請設籍本縣且未接種過的70歲長者，至13鄉鎮市衛生所接種。

相關資訊連結：

新竹縣長者肺炎鏈球菌疫苗(PPV23)合約院所名冊查詢網址：https：／／www.hcshb.gov.tw／News_Content.aspx？n=54＆s=90418 。

竹縣疫苗地圖：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996 。

新竹縣疫苗預約入口網：https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068 。