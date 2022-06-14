王子維在臉書粉專表示，自己退出印尼公開賽的原因是確診新冠肺炎。（截自王子維臉書粉專）

（16：23更新，補充王子維說法）BWF超級1000系列印尼羽球公開賽今天（14日）展開首日賽程，台灣選手們只有男雙盧敬堯／楊博涵出賽，其他好手都是明天才有賽事，由於最近不少球員在印尼雅加達參賽水土不服、身體不適送醫，印尼公開賽賽前台灣王子維、丹麥安東森（Anders Antonsen）、印度卡夏普（Parupalli Kashyap）及香港混雙女將謝影雪等4位球員退賽，王子維也在臉書粉專表示，退賽原因是自己確診新冠肺炎了。

王子維寫道：「很抱歉讓大家擔心了，這次印尼公開賽退賽的原因是因為我確診了，最不希望發生的事情還是發生了，我目前喉嚨非常的痛，其它症狀都還好，希望我能趕快痊癒，早日回到球場，謝謝大家對我的關心。」

王子維上周在BWF超級500系列印尼羽球大師賽於16強賽不敵丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），本周繼續留在印尼挑戰等級更高的印尼公開賽，可惜賽前身體不適退賽，他本來被安排在明天才會出賽、對壘印度前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），退賽後留下的參賽空缺，由世界排名第41的法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez）代替。

今天稍晚盧敬堯／楊博涵登場，兩人男雙首輪挑戰大會第8種子、丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去雙方對戰成績「楊肉盧」2勝4敗略居下風，明天女單世界第2戴資穎、寶島一哥周天成及男雙「麟洋」李洋／王齊麟也會在第一輪賽程亮相。