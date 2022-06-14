苗栗縣立國樂團規畫在7月至11月間推出3系列4場次音樂會，其中， 客家音樂史詩「寒夜三部曲」且將首度登上高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，經典劇目「梁山伯與祝英台」、親子音樂劇「小羊晚點名」結合戲劇引領大小朋友走入音樂世界，縣長徐耀昌歡迎苗栗、高雄的鄉親踴躍觀賞高水準的音樂饗宴。

縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員徐筱菁、禹耀東、鄭聚然、公館鄉長曾美露、縣府文觀局長林彥甫等人，14日在縣府大廳召開記者會，說明縣立國樂團舉辦的音樂會內容及時間、地點，邀請公館國小音樂班彭心妍、女高音賴珏妤演唱「土地悲歌」、「蔗園春秋」片段，並共同啟動即將登場的系列音樂會。

縣府文觀局長林彥甫說，第1系列客家音樂史詩「寒夜三部曲 」，以國樂搭配聲樂，穿插大提琴、鋼琴獨奏，詮釋寒夜三部曲中的故事情節，邀請大提琴演奏家劉姝嫥、鋼琴演奏家黃楚涵、男中音陳忠義、女高音賴珏妤共同演出，同時邀請文學家范文芳、黃俊雄新詩創作，一起演繹這部經典鉅作。

首場7月2日晚上7時30分將在縣府文觀局中正堂演藝廳演出，經一票價300元，第2場次7月3 日晚上7時30分將在高雄市衛武營國家藝術文化中心音樂樂廳演出，票價300元、500元、800元，2場次均採OPENTIX售票系統購票入場。

第2系列經典劇目「梁山伯與祝英台」的黃梅戲是民間4大傳說之1，敘述祝英台女扮男裝求學，結識同窗梁山伯，最終却無法結下姻緣的愛情悲劇，此方演出版本係1963年由李翰祥導演所拍攝的電影，該作品曾獲得第2屆金馬獎最佳影片、最佳導演等6項大獎。

該劇10月15日晚上7時30分將在通霄鎮綜合活動中心演藝廳演出，且邀請韻清樂舞劇團共同呈現黃梅戲梁山伯與祝英台，須索票入場，9月30日通霄鎮立圖書館開放索票，每人限索4張，索完為止。

第3系列親子音樂劇「小羊晚點名」，邀請愛樂劇工廠共同演出，打造專為兒童量身訂製的歌舞劇，改編自聖經「100隻羊的故事」，引領大小朋友走入故事的世界，也讓音樂走入小朋友的生活中，11月5日晚上7時30分將在文觀局中正堂演藝廳演出，採購票入場，須至採OPENTIX售票系統購票，票價200元。

縣長徐耀昌指出，苗栗縣立國樂團民國99年成立，在縣府文觀局的推動下，秉持「藝術生活化、生活藝術化」的理念，為苗栗縣藝文發展開啓更寬闊的視野，此次國樂團結合劉姝嫥、黃楚涵、陳忠義、賴珏妤及韻清樂舞劇團、愛樂劇工廠參與年度演出，提供高水準的音樂饗宴，分享苗栗、高雄鄉親，歡迎大家踴躍觀賞，同時期待在未來的發展中，以「立足苗栗、放眼世界」為目標，打造苗栗縣優質的人文環境。

縣立國樂團音樂總監黎俊平表示，寒夜三部曲10年前曾在國家音樂廳演出，此次重新創作，以國樂結合聲樂、大提琴、鋼琴詮釋故事情節，梁山伯與祝英台、小羊晚點名原本是舞台劇，皆首度與國樂合作演出，展現了深度與廣度，不同風格的演出值得觀賞。