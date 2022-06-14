明哥菜車樂團帶來午後的美好聲音。（台中市客委會提供／陳淑娥台中傳真）

《山城台八線》客語歌曲榮獲教育部台灣地方特色創作歌謠比賽特優，台中市政府客家事務委員會13日於台中客家樂活園區內的山城客庄傳習中心舉辦「主委會客室-明哥菜車音樂創作分享會」，邀請「明哥菜車樂團」做客，現場演出多首動人作品。

客委會表示，《山城台八線》作詞作曲者邱嘉樑以東勢人視角，透過長期的生活經驗和歷史考察，描述省道台八線沿線台中聚落的文化景色與民間信仰，從山腳的客家庄到山上的泰雅族部落，在台中山城共融生活的縮影，把對家鄉濃醇真摯的情感寫入歌曲中，曲中充滿對家鄉的熱情。

客委會主委江俊龍指出，作者邱嘉樑在東勢耕耘多年，熱情不變，恭喜其創作的《山城台八線》客語歌曲榮獲教育部台灣地方特色創作歌謠比賽特優，為台中市爭光，客委會《聽看台中客》半年刊中，也曾經特別報導明哥菜車音樂人生故事，非常勵志。

客委會表示，明哥菜車樂團由團長丘克少（即邱嘉樑）、吉他手劉建志、貝斯手邱育樑、鼓手陳竟銓、主唱陳映潔組成，五位都是東勢客家人，平時團員除在各地讀書、工作，還必須抽出時間相聚團練，相當斜槓。這次分享會由丘克少（即邱嘉樑）拿著歌詞，帶著大家一句句讀、一段段的唱，《山城台八線》歌詞提到山城東勢、大甲溪河水、大茅埔泰興宮的三山國王廟、聞名世界的水果，一景一物都是我們最熟悉的山城關鍵字。

客委會指出，繼去年和音樂人邱廉欽、趙倩筠推出《月光光123》、《共款个月光》兩首歌曲後，客委會持續發掘地方的好音樂，也獲得相當不錯的迴響，今年將陸續推出多首新創客家歌曲，敬請期待。昨日分享會除《山城台八線》，明哥菜車樂團還現場演唱多首自創歌曲，包括《月光身影》、《𠊎毋會毋記得》、《行共下个歲月》。