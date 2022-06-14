苗栗縣長徐耀昌14日啟動苗栗愛閱逗陣行，宣布788場次多元閱讀活動開跑。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理「苗栗愛閱逗陣行」結合多元閱讀學習、嬰幼兒閱讀推廣、禮袋贈送等活動，帶動縣內閱讀風氣。苗栗縣長徐耀昌14日啟動苗栗愛閱逗陣行，宣布788場次多元閱讀活動開跑，期許新生兒家庭善加利用閱讀禮袋，以推廣本縣母語文學、在地文化特色、偏鄉弱勢族群、家庭教育等，增進嬰幼兒閱讀、親子共讀互動學習，提升苗栗縣閱讀競爭力。

今年苗栗縣原住民族事務中心、苗栗縣家庭教育中心及苗栗縣公共圖書館，共同辦理新生兒閱讀推廣與禮袋贈書、多元閱讀、英語學習Follow me等活動，並準備適合0至5歲嬰幼兒閱讀的繪本圖書，分裝成1200套閱讀禮袋致贈給110年出生及入籍本縣的新生兒家庭。

其內容包含5本書籍，分別為教育部贈送的適合0到5歲嬰幼兒閱讀的繪本圖書1本及閱讀手冊，另提供縣府出版的兒童繪本《送子鳥驚魂記》、《苑裡喵遊記》、《猴子猴子你為什麼不爬樹》等3本，致贈給110年出生及入籍苗栗的新生兒家庭。

苗栗愛閱逗陣行啟動記者會今天在苗栗縣立圖書館登場，苗栗縣長徐耀昌為文華國小兒童讀書會導讀縣府出版的《送子鳥驚魂記》，並與孩童互動問答，和藹的鼓勵孩子勇敢作答，孩子們全神貫注聆聽，在聽到問題後紛紛舉手發言，回應縣長的提問、書中的問題說出正確答案，現場氣氛熱絡溫馨，緊接著由新港國中小團隊帶來雙語短劇表演，流暢的對話贏得滿堂喝采。

徐耀昌在教育處長葉芯慧陪同下，與縣議員孫素娥、徐筱菁、南庄鄉長羅春蓮、苗栗縣家庭教育中心主任李元友、縣府原住民族事務中心秘書李麗嫻等人，贈送110年新生兒家庭代表閱讀禮袋，同時啟動全縣多元閱讀系列活動，即日起至12月31日同步在全縣各鄉鎮市公共圖書館規劃嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民、本土語言、數位E時代、英語學習等，共646場活動及142場書展，合計788場次邀請民眾踴躍參加。

徐耀昌表示，現在少子化社會，從小培養孩子閱讀與語言學習習慣，提升理解力、雙語溝通能力，有助於學校課業的吸收與融會貫通，同時也鼓勵親子共讀以陪伴孩子學習成長，今年3月教育部與國家圖書館公布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力」年度報告，苗栗縣榮獲110年整體閱讀力表現績優城市，全國排名縣市人口「50萬以上組」第1名，蟬連3年。

造橋郷、三灣郷、西湖 鄉與獅潭鄉榮獲110年整體閱讀力表現績優城市及閱讀力分項表現績優城市，三灣鄉則在民眾每人借閱冊數、民眾每人到館次數、民眾持證比例表現等3分組各獲全國第一，尤其三灣鄉民眾每人借閱冊數達18.94冊，連續8年冠居全國，突顯苗栗縣近年來大力推動全民閱讀習慣的成效卓著，歡迎鄉親踴躍參與苗栗愛閱逗陣行多元閱讀活動。