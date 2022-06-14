我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，影響內需服務業甚劇，而據統計，有逾7成的青年第一份工作選擇服務業，為了鼓勵青年就業，勞動部明天再推動「青年就業獎勵計畫」只要在9月底前就業滿半年就可以領取3萬元就業獎勵。

青年就業獎勵計劃去年就曾推動過，去年共有6萬2203人領取到獎勵金、平均每人領取2萬7000元；勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，雖然近日疫情趨緩，國人生活也漸漸步入常軌，但服務業仍受影響，為了鼓勵青年及早就業，勞動部今年仍推動「青年就業獎勵計畫」鼓勵青年及早就業，只要在2021年10月1日至今年9月30日之間畢業青年，並在9月底前就業或是明年6月底前役且退役後90天內就業的青年，連續受僱滿90天就發2萬元；受僱180天再加發1萬元，合計最高可領取3萬元。

此外，考量65％的青年都在畢業後2個月完成就業，為了協助其餘未就業的青年，陳世昌說，勞動部也推動「青年尋職津貼」計劃，預計8月中旬辦理，只要青年有求職準備，並持續接受就業輔導或推介就業等，最高可領取3萬2000元津貼。

而勞動部也持續推動產業新尖兵、青年就業旗艦計畫，鼓勵青年參與職業訓練或讓用「做中學」的方式鼓勵，前者除了補助最高訓練費10萬元外，最高還可領9萬6000元學習獎勵金，後者如果僱主以3萬元聘僱青年，僱主最高可取10萬8千元的訓練指導費。

陳世昌說，上述4計畫將從就業安定基金支出、預算匡列42.15億元，預估受惠人數達15萬人。