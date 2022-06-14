為慶祝警察節，全國警職人員在6月15日19日共5天，出示證件即可免費遊新竹市立動物園，同行眷屬也免門票，另還有送動物園限定筆記本套組等好禮。

新竹市政府指出，警察是人民保母，兢兢業業服務全國民眾，守護人民身家安全及維護社會秩序，隨時待命、備極辛勞，歡迎警察夥伴安排放電之旅，和家人一起來新竹市，逛全台原址現存最久的動物園。

市立動物園楊礎遠園長指出，動物園保育員與警界一樣全年無休，動物園保育員則是動物的保母，不只負責動物照養工作，還需定期更換動物展場棲架與遊具，為增進動物福祉絞盡腦汁，保持動物身心健康。

楊礎遠說，警察與保育員服務對象雖不同，但體貼服務對象與達成工作目標的心意一致，動物園感謝警界對社會付出的辛勞，為了對警界致上最高謝意，可帶全家人到竹市動物園遊園，增進親子互動。

市立動物園指出，開園時間為上午9時至下午5時，警職人員只要於入場票口處出示證件，就可免費入場遊園，陪同眷屬也免門票，還可領取動物園限定筆記本套組。