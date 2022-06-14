宜蘭市長江聰淵回應，對於25年前的陳年往事，已承擔責任、問心無愧。（吳佩蓉攝）

宜蘭市長江聰淵曾因盜採砂石遭法院判刑入獄，遭國民黨團質疑，民進黨徵召一位有犯罪前科、坐過牢的人參選縣長，試問如何愛鄉土？這就是綠營所謂的榮耀宜蘭嗎？請江公開對縣民說清楚；江聰淵則回應，對於25年前的陳年往事，已承擔責任、問心無愧。

國民黨宜蘭縣議會黨團今（14日）召開記者會，抨擊民進黨徵召一位有前科且坐過牢的人參選縣長，此一破天荒、有史以來從未有過的「創舉」，已讓宜蘭人臉上無光；並指出江聰淵還大言不慚自喻清廉、勤政、愛鄉土，質疑這就是綠營所謂的「榮耀宜蘭」嗎？要求江公開對縣民道歉、說清楚、講明白。

縣議員楊弘旻表示，民進黨的宜蘭價值難道是盜採砂石嗎？縣議員莊淑如則指出，縣長林姿妙現在還在偵查階段，宜蘭市長大喇喇地指責別人，有無檢討、反省過自己嗎？有真正守護宜蘭嗎？根本是讓宜蘭蒙上一層灰。

縣議員黃琤婷說，江聰淵因盜採砂石圖利自己，難道民進黨對於宜蘭的價值，是推一個「賊仔」出來競選縣長嗎？縣議員林義剛表示，民進黨最自豪的是環保跟觀光立縣，但環保跟盜採砂石是對立面，口說宜蘭好山好水要維護，卻偷挖砂石、破壞環境，說一套做一套。

江聰淵表示，25年前，當時工人在進行雨水下水道的工程，被誣指為有超挖的情形，經現場鑑定沒有外運，頭城鎮公所業主也出示公文，表示並無超挖，當自己的工人受到汙指時，身為公司負責人必須一肩扛起、承擔責任，該案判刑3個月，沒有緩刑也沒有易科罰金。

江指出，歷經2次縣議員、2次市長，都主動向鄉親說明、無逃避，對於從政的道路都戰戰兢兢，在學習過程中讓自己更精進，不經一事不長一智，時時警惕自己。江也呼籲，國民黨團應請林姿妙針對貪圖弊案、財產來源不明罪，出面跟縣民講明白，不要當一個逃避的縣長。

對此，林姿妙簡短回應，「謝謝大家的關心，相信民眾的眼睛都是雪亮的」。