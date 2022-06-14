俄烏兩軍持續在烏軍最後據點、盧甘斯克州城市北頓內茨克激戰，近日俄軍更從該城以西的伊久姆市南下進攻斯拉夫揚斯克市，企圖夾殺守城烏軍，烏軍則逐步從該市撤離。對此，台灣駐紐西蘭前代表介文汲表示，北頓內茨克的烏軍現在正面兩大抉擇：將有8年作戰經驗的部隊留守當地，最後消耗殆盡，亦或是將部隊撤走，保存未來戰力。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）13日證實，頓巴斯之戰關鍵城市北頓內茨克（Severodonetsk）連接河對岸孿生城市里斯查斯克（Lysychansk）的所有3座聯外橋樑已經遭到俄軍摧毀，形容當地居民被迫在「極為危險的條件」下生存。他說3座橋樑如今已無法讓車輛通行，嚴重限制居民逃難、外援補給的路線，不過他也強調，儘管相當困難，現在仍有辦法將武器及儲備用品送進該市。

介文汲今（14日）在政論節目《新聞大白話》表示，俄烏在北頓內茨克與對岸的利西昌斯克將進入關鍵決戰的時刻，他提到目前烏軍正在逐步撤離北頓內茨克，俄軍的打法則是「三面包圍、一面生路」。同時介文汲指出，他認為烏克蘭現正面臨是否要將精銳部隊留在當地死守，最後可能消耗殆盡的重大抉擇。

介文汲直言，俄軍的戰略目標很明確，就是要拿下頓巴斯地區，若北頓內茨克與利西昌斯克，以及更西邊的斯拉夫揚斯克都失守，「整個頓巴斯戰役將告終」。但他也指出，烏軍若將此戰場設定為決戰，「輸了就全輸，若贏了戰局有可能逆轉，但是贏面很小」。他強調目前在北頓內茨克的烏軍部隊，都是有8年多作戰經驗的精銳部隊，若現在撤離，可轉作哈爾科夫甚至基輔的預備戰力，反之，若留在北頓內茨克死守，最後如馬立波般消耗殆盡，在未來面對俄軍時，烏軍的戰力與士氣會有很大的問題。