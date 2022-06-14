《我愛棒棒堂》出身的男星楊奇煜(小煜)，2020年7月宣布情海靠岸，與小7歲護理師辣妹言兒結婚，隔年一月兩人迎接大兒子Mujo到來，今年3月二寶又來報到，不料上個月，言兒跟大寶Mujo雙雙確診，病了好多天，如今小煜偷偷拍下辣妻熱舞的背影，笑喊：「現在一條龍了」。

小煜今年3月升級4口之家，家中有2幼童，不禁對如今的疫情特別小心，但家人仍在上個月爆確診，先是1歲的大兒子Mujo身體不適確診，好不容易身體快痊癒，換成孩子的媽媽言兒快篩陽性，身為護理師的言兒對此也有所準備，發了一篇文章推薦孩子如果確診，在3種不同情況下可給服用不同的藥水，體溫高於39.5度時再用塞劑，只要沒有藥物過敏反應，通常都很有效，該文被讚專業又實用。

小煜偷拍辣妻扭臀熱舞，身姿性感讓他不禁露出驚訝表情。(取材自yangchiyu IG)

事隔數日，外界關心小煜是否一家安好，他昨天(6/13)也發布了IG限時動態，分享家庭日常，笑呼：「月子坐完又確診完，現在一條龍了」，影片中，他躺在家裡沙發上，偷偷轉動鏡頭對著老婆，只見言兒穿著籃球背心，一身清涼跟著電視螢幕上的人扭腰擺臀，對於被偷拍毫不知情，老公小煜之後將鏡頭移回拍自己，露出「Woo」的讚嘆嘴型，小表情洩露真實心情。

事實上，小煜的老婆言兒不僅是護理師，她過去還是「無名小站正妹」，因臉蛋甜美、身材火辣，曾登上PTT表特版，被封為「兇版佐佐木希」，甚至推出過個人line貼圖，頗有人氣。