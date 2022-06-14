NBA總冠軍賽尚未結束，雷霆、金塊就已出手交易，金塊送出了大前鋒賈麥可格林（JaMychal Green）。根據美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，雷霆送出今年首輪第30順位選秀籤、明後年兩支次輪籤給金塊，同時獲得格林與1支2027年首輪（受保護的）選秀籤。

過幾天將滿32歲的格林效力過馬刺、灰熊、快艇、金塊，其中2016-17、2017-18兩個球季在灰熊是先發球員，最佳單季成績是場均10.3分、8.4籃板。不過上個球季他在金塊打替補，只剩6.4分、4.2籃板，外線命中率慘跌至26.6%。格林還有最後一季球員選項820萬美元，他確定會行使選項留隊（自由球員不能被交易）。

這是重建中的雷霆利用3100萬美元的薪資空間幫忙金塊吸收格林，同時送出比較不需要的30順位籤，他們手中還握有榜眼籤和第12、第34順位籤。雷霆本季24勝58敗在西區倒數第2，陣中大多是年輕球員，可以用得上一位老將幫忙。金塊本季殺入季後賽，送出格林一方面緩解薪資壓力，手上仍有第21、第30順位選秀籤。

今年NBA選秀將於台灣時間本月24日舉行，擁有狀元籤的是魔術，探花籤是墊底的火箭取得，之後是國王、活塞、溜馬、拓荒者、鵜鶘、馬刺、巫師。