泰福-KY(6541)與中裕新藥(4147)今(14)日宣布就抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugates, ADC)及雙特異性抗體(bispecific antibodies, BsAb)開發生產合作，雙方皆擁有優異團隊、先進研發技術與設備，將從前端研發到生產與銷售攜手並進，期在CDMO市場攻下一城。

由於雙方皆具備研發與CDMO量能，泰福生技主要為開發生物相似藥與CDMO業務，設立於台灣的實驗室除負責前端細胞株開發、種源細胞篩選與建立，以及初期生物製程開發外，更具備執行與承接生產技術更高的CDMO業務能力。

中裕新藥專研愛滋病蛋白質新藥開發，其竹北蛋白質抗體藥物廠已多次大規模生產蛋白質單株抗體藥物，且已獲美國FDA正式查廠通過。中裕將全力投入並提供泰福及業界客戶委外製程開發，技轉放大，GMP批次生產等CDMO服務。

雙方合作將製程升級到可以承接生產技術挑戰性更高的抗體藥物開發生產，泰福主攻前端基因發展、試產等開發後，交由中裕新藥進行藥物生產製造，在生產量能與成本控管均能有效控制成本，發揮綜效效益，未來產品更具有未來競爭力。