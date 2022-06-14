高雄市14日新增9598名肺炎確診個案，大鑫公司進口富樂快篩試劑疑似用大陸貨冒充美國貨疑雲，衛生局強調，若市民拿到該品牌試劑不信任，可退換貨，衛生局會另向廠商求償。前衛生署長楊志良欲參選高雄市長，喊話要和同是公衛人的陳其邁對決，陳其邁回擊「公衛人的訓練，是守護人民健康，不是對決」。

衛生局表示，14日確診數，96％來自快篩判陽，4％為醫院Pcr採檢，高市盛行率來到11.22％，已看到群體免疫的目標。

高市府9日在防疫記者會公布，富樂快篩試劑疑似品管線異常，經清查發現與問題快篩同批號的快篩試劑共10萬劑，正緊急回收問題快篩。衛生局事後回收約5500劑同批號快篩，經抽驗也陸續檢出品管線異常的快篩。

議員李雅靜批評、向市府調閱快篩存量資料以及疫情相關資料都被已讀不回，質疑採購有問題。

衛生局表示，試劑的審核都是向中央提出申請，並在網站上公告EUA資格，再依採購法辦理。高市府在5月中旬決標、5月下旬到貨，針對特定批次試劑出狀況，也第一時間在記者會上說明、宣告回收，並向中央主管機關通報，並針對試劑是否摻偽、不良的疑慮已報請高雄地檢署偵辦，其餘試劑經測試都正常，目前也沒有擴大回收的計畫。

衛生局強調，若市民對該品牌試劑不信任，可到38個衛生所車來速退換貨。衛生局回收後，會依法向廠商求償。針對李雅靜的質疑，衛生局只強調，相關資料已移送地檢署偵辦，不便對外公開。

前衛生署長楊志良批評高雄市老人疫苗施打率比不上南韓，衛生局回應，高市有免費計程車接送、便民措施。

楊志良還說，自己是台大公衛所長，陳其邁是公衛所畢業生，如果參戰高雄市長，就是老師跟學生的「對決」。陳其邁回應，公衛人的訓練，是守護人民的健康，是最高原則，不是對決。