女星安苡愛是著名的國光女神，直率的她以甜美外表和姣好身材狂圈粉，同時，安苡愛還是許多節目爭相邀請的嘉賓，演藝圈事業前途大好，近日透露未來規劃，表示最快可能明年要飛往日本讀書，演藝事業也可能要先暫停。而她開始學日文之後，就時常在社交平台發布日語闡述的貼文，似乎有意要多多練習，讓自己學以致用。

安苡愛近期較少出現在電視上，最近才慢慢回歸工作，據《TVBS新聞網》報導，安苡愛在錄影后受訪，提到自己有規劃明年可能會到日本留學，目前已經持續學習日文半年，在花費上有預存百萬元當成遊學基金，預計會在日本停留1年，她表示到時後會透過網路介紹美食，如果有機會也不排斥雜誌拍攝工作、寫專欄等，同時預告演藝事業可能就先暫停。

過去她曾被拍到和綜藝天王吳宗憲一同出遊，兩人到淡水打高爾夫，因此被傳出誹聞，吳宗憲立刻發文怒斥是普通行為，光天化日、光明磊落，沒有任何東西還瞎掰內容，澄清並非媒體所說。安苡愛當時也發文回應：「做人坦蕩蕩的，我的球友那麽多，我比較建議那天偷拍的那兩個女生，打高爾夫球的人應該都蠻有品德的」，暗酸那兩名拍偷的女子，她透露自己其實有發現被偷拍，只是她問心無愧，沒必要遮掩，也就沒特別放在心上，沒想到卻被做文章。