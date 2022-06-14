台南市長黃偉哲、鹽水區農會總幹事邱子軒共同行銷鹽水地區的農特產品。（洪榮志攝）

疫情改變民眾消費型態，台南市政府從2019年疫情爆發時，即率先媒合在地農家與電商通路開拓新商機，14日再度宣布啟動「台南農產上架電商平台3.0」計畫，將串連17家電商，總計推出近60項農特產品。其中，今年5月的洋香瓜，已透過電商平台熱賣2500顆，銷售業績較去年成長4倍，未來還將持續透過網路多元行銷，為台南農產創造銷售佳績。

市長黃偉哲表示，面對大陸禁止進口台灣石斑魚，市府將運用網路電商平台等多元線上通路，提振農特產品銷售業績，也讓消費者知道台南優質的農特產品。今天早上剛宣布虎尾寮菜市場、東菜市都加入線上買菜的平台，現在又宣布推出台南農產電商平台3.0，即是最好的證明。

黃偉哲還說，2019年剛上架電商平台時，1個半月就創下約500萬元的銷售業績；2020年於半年內銷售2000多萬元；去年再創佳績賣出4萬5000份鳳梨及許多農特產品；今年5月洋香瓜更賣出2500顆，顯示市府積極透過電商平台連結農民與消費者，有效增加農民的銷售收益。

至於文旦則因80％以上都是內銷，未來開拓的外銷市場，將以日本、韓國為目標；今年芒果的收成率約5成，預估不會有滯銷情形，但市府仍未雨綢繆持續透過電商平台，加緊拓展銷路，確保將來農特產品盛產時銷售平順。

農業局長李建裕也指出，加入行銷台南農特產的電商平台，從最初的7家、隔年8家，今年大幅增加為17家；販售的品項也從30項增加至近60項，販售期間自即日起至明年2月。

此外，除原有在電商上的動態及平面式廣告外，還將進一步推出由網紅、名人、藝人分享食用心得與揪團，以及美食節目網路平台的曝光與銷售，讓消費者透過更輕鬆多元的方式，認識、購買台南的優質農產品。取貨方式除了直送到家外，也可選擇便利商店取貨。