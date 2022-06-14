隨著環保觀念提升，越來越多人選擇植葬、海葬等殯葬方式。新北市環保葬逐年增加，轄內的金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區、新店四十份公墓花樹葬區及聯合海葬去年累計有1692位環保葬者，較2019年多出300多位。民政局表示，環保葬區會視情況翻土休養循環使用，目前已計畫在鶯歌第一公墓第二納骨塔、八里第三公墓第二納骨塔納入環保葬區，預計2026年完工。

民政局統計，新北升格後選擇殯葬服務人數較升格前成長近7倍多，2019年選擇環保葬有1382位、2020年有1630位、去年有1692位，其中金山環保生命園區環保葬數量占最多，前3年幾乎都有1000位環保葬者，而新店四十份公墓數量最少，僅有100多位。

殯葬處表示，市府委託法鼓山管理金山環保生命園區，因此有不少佛教徒都在此長眠，該園區也是台灣首個骨灰植存的自然葬區，園內皆不立碑、不立牌，聖嚴法師、前駐泰代表李應元、前副總統李元簇葬於此地。

另外，三芝櫻花生命園區為轄內最具特色環保葬區，園內種植櫻花、茶花及杜鵑花，每逢花季掃墓時都有不同於傳統葬區的氛圍，去年有453位環保葬者，相較往年成長近2倍；新店四十份公墓花樹葬區則因位處偏遠山區，因此方便性較其餘園區低，不過近年已有所提升。

殯葬處表示，先前配合公墓遷葬，為鼓勵民眾改採環保葬，曾推出獎勵金1萬元制度，吸引不少民眾申請，由於植葬沒有數量問題，市府每年會視園區使用率、土地狀況，進行翻土作業，翻土後可再開放申請。

不過，因應未來趨勢，鶯歌第一公墓第二納骨塔、八里第三公墓第二納骨塔都會規畫樹花葬的空間，預計面積各有0.1公頃。殯葬處補充，2處納骨塔預計年底前會啟動委託設計作業，而環保葬區都會朝公園化設計，設置綠化植栽、步道。