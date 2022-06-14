民進黨高市議員邱俊憲表示，台中市政府也採取了相同的採購方式購買該公司100萬劑，並已交貨43萬劑，而新北市民政局、桃園市民政局、台北市消防局，以及新竹縣竹北鄉公所等單位，也都有同樣類似的採購紀錄。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府等單位採購的富樂快篩試劑出包，檢調追查揪出進口商「大鑫資訊公司」從大陸進口黑心快篩試劑混充，不法獲利高達1億多元。國民黨高市議員李雅靜今再提出5點質疑，民進黨高市議員邱俊憲則反嗆，大家都是受害者，請藍營勿噴政治口水，「應共同譴責中國輸出病毒外，更輸出無效試劑至其他國家」。

李雅靜指出，她曾私下提醒注意大鑫資訊公司代理的富樂快篩試劑，無奈衛生局僅避重就輕針對政府採購網的轉檔錯誤做出說明，而她想要索取資料進行驗證，為鄉親把關，至今衛生局仍未提供，因此今日再提出5點質疑，要求高市府說明釋疑。

民進黨高市議員邱俊憲則在臉書發文直說，昨天檢調積極偵辦各地方政府採購快試劑，被無良廠商混入中國製無效試劑充當美國原廠。而從採購資料發現，台中市、台北市、新北市、桃園市以及高雄市均有採購相關試劑，全台灣總共約有13個單位進行了相關採購，顯見並非單一採購單位的偶發事件。

「實際上大家都是受害者！」邱俊憲表示，在高雄市政府收到台中市政府通報試劑有無效問題時，上周六就主動移送法辦，也提供檢調相關資料，務必要揪出不法之徒。

邱俊憲不滿說，這不肖廠商黑心事件，到高雄國民黨議員眼中，講出來的，刻意引導成只有高雄市政府發生這樣的問題，是陳其邁市政府在避重就輕，並指稱高雄市政府的採購標案是為大鑫資訊公司量身打造，以限制性招標方式進行採購案？

邱俊憲表示，但事實上，台中市政府也採取了相同的採購方式購買該公司100萬劑，並已交貨43萬劑，而新北市民政局、桃園市民政局、台北市消防局，以及新竹縣竹北鄉公所等單位，也都有同樣類似的採購紀錄。

他痛斥，這樣見樹不見林，以噴政治口水的方式，指控其實是受害者的採購單位，是針對特定廠商量身打造標案，是不厚道，也是在打擊辛勞籌措試劑的防疫採購同仁，惡意指控，只是讓辛苦防疫的同仁，更加心灰意冷。