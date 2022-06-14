一名女大生表示，最近從母親口中得知，爺爺和外婆曾經是夫妻，當年爺爺被徵召來台，兩人被迫分開後，各自又重組家庭，外婆和外公生下母親，爺爺和奶奶生下父親，幾年後爺爺帶著父親回大陸探親，意外牽起父親和母親的緣分，貼文曝光，大批網友留言，「現實永遠比八點檔還要精彩」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，母親大約20歲時，從大陸揚州嫁到台灣，她詢問母親與父親的相識過程中，意外得知爺爺和外婆曾經是夫妻，兩人間還有一個孩子，但已不幸夭折。當年爺爺為了要養家賺錢，從揚州到上海去幫人擦皮鞋打零工，沒想到被政府徵召而來到台灣，來台後又和奶奶再生下父親。

原PO說，爺爺來到台灣幾年後，政府曾開放探親，他就帶著父親返回揚州，發現外婆改嫁他人、生下她母親，沒想到爺爺和父親返台後，父親不斷和母親透過書信往來，兩人修成正果、結婚，但原PO表示，由於爺爺和外婆曾是夫妻關係，因此奶奶一開始對原PO的母親並不滿意。

原PO說，爺爺、外婆、外公已相繼離世，她和奶奶的關係也很疏遠，無法證實故事真偽，但她仍忍不住說，「曲折的家庭關係及父母認識的過程，根本是八點檔才有的情節」。

貼文曝光，不少網友看傻眼，「這很有八點檔的戲路，有夠精彩」、「爸爸誰不愛，為什麼要偏愛前妻的女兒？」、「這麼戲劇化還結婚是滿特別的」、「現實永遠比八點檔還要精彩」、「我也覺得世界真的很小，我阿公阿嬤是表兄妹，我媽那邊的親戚是結婚才發現，跟我爸那邊的親戚原來也認識」、「在我看來，應該要是外婆不喜歡奶奶才對呀！？畢竟是奶奶搶了外婆的老公，怎麼相反啦」。