上緯新能源（SRE）與國立臺灣圖書館（國臺圖）共同推動能源永續教育，攜手合作「2022 離岸風電新能源教育推廣計畫」，今（14）日在國臺圖舉行「全員出動！捕捉風獸因因呼—公益贈書」記者會，由上緯新能源執行長蘇容儀代表致贈離岸風電科普繪本《全員出動！捕捉風獸因因呼》給二所國立圖書館及全臺六縣市約250所公共圖書館，並由國臺圖館長李秀鳳代表受贈。後續將規劃辦理故事推廣活動，善用圖書館平等近用的特性，建立與讀者溝通對話的平台，增進民眾對新能源的認識。

為配合國家新能源政策及環境永續等相關議題，國臺圖2022年以「生態永續」作為年度閱讀推廣活動主軸，且該館親子資料中心於今年3月重新啟用，積極推動親子共讀。適逢上緯新能源於2021年出版《全員出動！捕捉風獸因因呼》科普繪本，希望將該繪本及書中新能源知識，透過公共圖書館推廣至更多民眾，期藉國臺圖辦理教育部多元閱讀推廣計畫，輔導全國公共圖書館之經驗。雙方攜手合作共同推動「2022 離岸風電新能源教育推廣計畫」，由國臺圖串聯國立公共資訊圖書館、新北市立圖書館、桃園市立圖書館、臺中市立圖書館、臺南市立圖書館、高雄市立圖書館及苗栗縣立圖書館等全臺六縣市約250所公共圖書館，將該繪本贈予流通典藏、供民眾借閱，同時籌劃相關推廣活動，深耕學童對於新能源的知識。

國臺圖館長李秀鳳表示，國臺圖是教育部指定的身心障礙專責圖書館，今與上緯新能源及木馬文化事業股份有限公司取得授權，特別將此繪本轉製為「無障礙數位格式電子書」，上架於國臺圖「無障礙閱讀資源整合查詢」系統，就如同記者會中各圖書館用線上的方式參與一樣，國臺圖也運用線上閱讀電子書、串流直播等方式，讓所有大眾的閱讀不因疫情而中斷。希望臺灣第一本離岸風電故事繪本，能廣泛地照顧多元需求，讓閱讀資源能無礙地為更多讀者所用，落實知識平權。

上緯新能源執行長蘇容儀也在會中表示，上緯新能源（SRE）團隊自2012年起投入臺灣離岸風電開發，不但是國內離岸風電領頭羊，更以推廣「新能源教育」為企業核心使命。2021年上緯新能源與木馬文化跨界合作，出版全臺第一本離岸風電科普教育《全員出動！捕捉風獸因因呼》繪本，裡面的人物都是真正取材於團隊中的成員和實際開發歷程，希望用取自於本土的素材、最深入淺出的方式，將離岸風電的科普知識傳遞給讀者。今年上緯新能源再接再厲與國臺圖攜手推廣新能源教育，除了期盼將離岸風電的科普知識介紹給大眾，也希望呈現能源永續概念的深度與廣度。