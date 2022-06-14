國際半導體產業協會（SEMI）今（14）日公布最新全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast），指出2022年全球前端晶圓廠設備支出總額預期將成長達20％、達1090億美元新高，為續去年大增42％後連3年成長，且2023年晶圓廠設備支出預期亦將持續成長。

SEMI預測，全球晶圓設備業產能持續成長，繼去年增加7％後，今年將持續成長8％，明年看增6％，前次年增率達8％為2010年，當時月產能為1600萬片8吋晶圓，明年月產能估達2900萬片8吋晶圓。

而晶圓代工部門一如預期，將是今明2年半導體設備支出的最大宗、約佔53％，其次為記憶體，今明2年預估分占33％、34％，絕大部分產能成長將集中於上述2大部門。

以地區觀察，台灣預計將成為今年晶圓廠設備支出領頭羊，總額估躍增52％至340億美元，韓國以成長7％至255億美元居次，中國大陸則預期將較去年高峰下降14％、降至170億美元。歐洲／中東地區預期達93億美元新高，成長幅度達1.76倍。

同時，美洲地區的晶圓廠設備支出總額今年估增19％，明年續增13％至93億美元，連2年穩居全球晶圓廠設備支出第4位。至於台灣、韓國和東南亞明年的設備投資額，預期均將同步創高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，近期雖受終端需求變化、通膨等因素影響，部分電子商品出現短期庫存調整，但受惠車用電子、高速運算（HPC）等應用需求續熱，半導體產業長期發展趨勢仍具成長動能，全球晶圓廠設備市場預估可望衝破千億美元大關。