晶圓代工廠世界(5347)今（14）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利4.5元，以今日收盤價96.5元計算，現金殖利率約4.66％。會中亦完成1席董事增選，由前科技部長、國立台灣大學講座教授陳良基順利當選。

世界先進受惠晶片需求暢旺、擴產及漲價效益挹注，晶圓出貨量增加及產品組合轉佳，使2021年全年合併營收439.51億元、年增達32.66％，毛利率43.58％、營益率32.09％，稅後淨利118.19億元、年增達87.45％，每股盈餘（EPS）7.21元，全數改寫新高。

世界先進2022年首季稅後淨利40.91億元，季增達10.11％、年增達84.85％，每股盈餘2.5元，連5季改寫新高。5月自結合併營收創53.2億元新高，月增達18.6％、年增達56.04％，改寫歷史新高。累計前5月合併營收232.97億元，年增達47.82％，續創同期新高。

世界先進對第二季展望維持樂觀，預期營收將季增達12.7～15.6％、連10季改寫新高，毛利率將續升至48.5～50.5％、營益率續升至37～39％，出貨量可望季增約7％、達26.3萬片8吋晶圓，法人預期第二季營運應可順利達成財測目標。

不過，由於客戶端對消費性面板驅動IC（DDIC）進行庫存調漲、訂單需求急遽下修，市場傳出世界先進訂單能見度由約5～6個月縮短至4個月，雖然空出產能將轉為生產電源管理IC（PMIC），但第三季產能因此恐無法維持滿載，預期將降至90～95％。

世界先進今年產能估增約9％、至約314.8萬片晶圓，其中晶圓三廠2.4萬片、晶圓五廠規畫的2萬片新產能均已簽署長約，整體平均售價（ASP）將略高於既有產能。法人認為，世界先進全年營運仍可望維持成長、再創新高，惟下半年營運成長將面臨修正壓力。

亞系外資出具最新報告認為，儘管車用及工業用需求仍相對堅實，但難以彌補電視、PC等需求下滑出現的產能空缺，將使稼動率與毛利率雙雙下滑。今年預期仍可望賺1股本，惟明後2年恐難持續成長，對此降評至「遜於大盤」、目標價102元。