IDC發布全球企業無線區域網路(WLAN)市場追蹤報告最新研究結果，全球企業WLAN市場2022年第一季繼續強勁成長，營收年成長17.1%，達到19.5億美元。

報告指出，第一季全球企業WLAN年成長17.1%，主要是建立在2021年相較2020年成長了20.4%的基礎上。企業WLAN市場的成長繼續由最新的Wi-Fi標準推動，即Wi-Fi 6或802.11ax。Wi-Fi 6 無線基地台(AP)佔 從屬無線基地台營收的70.3%，其出貨量的59.3%；其餘則是Wi-Fi 5產品，同時也被稱為802.11ac。

今年第一季家用WLAN市場營收衰退了3.6%，出貨量年成長則衰退2.2%。家用WLAN市場也持續採用Wi-Fi 6。在2022年第1季，Wi-Fi 6佔市場營收的31.4%，優於2021年第4季的28.2%。

IDC網路基礎架構研究經理Brandon Butler表示，在2022年第一季，全球的企業繼續投資於WLAN技術，作為其網路和數位轉型的關鍵組成部分。同時，隨著企業在最新的Wi-Fi技術中的部署，Wi-Fi 6標準繼續成為企業WLAN市場成長的重要動力，在過去兩年因疫情導致動盪的總體經濟環境之後，隨著企業對無線連網的投資，企業WLAN市場繼續具有韌性。

從區域來看，企業WLAN市場在世界大多數地區都有成長。亞太地區的成長尤其強勁，其中中國市場在2022年第1季年成長55.6%。在其他亞太地區(不含日本和大陸)，第一季的市場成長了22.3%；日本的市場在2022年第一季衰退了4.8%。

美國的企業WLAN市場在2022年第一季年成長了8.8%。加拿大的市場衰退了2.5%，而拉丁美洲的市場在本季上升了27.6%。在西歐，22年第1季市場成長了20.6%；在中歐和東歐，本季市場成長了2.1%；在中東和非洲，企業WLAN市場年成長了19.5%。以國家來看，德國是西歐最大的市場，佔該地區收入的21.2%。在德國，第一季市場年成長37.6%，推動了整個西歐地區的成長。

IDC台灣資深市場分析師葉振男表示，台灣企業WLAN市場今年第一季呈現十分強勁的成長態勢，營收年成長58.9%，達到1700萬美元水準。第一季企業市場的營收成長動能同樣建立在2021全年近30%年成長率的基礎上，企業客戶持續升級無線基地台至Wi-Fi 6標準是市場成長的主因之一，另一原因是過去兩年台灣製造業返鄉加大投資規模，帶動周邊相關產業在基礎設施上的加速轉型，特別是半導體上下游供應鏈，此外，晶片短缺狀況持續發燒，主要無線設備業者在過去半年持續調漲售價也是市場營收成長的驅動因子。