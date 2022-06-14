錼創科技透過券商發出邀請函，將在本月23日舉行上市前業績發表會，預計以錼創科技-KY（6854）掛牌，不僅是創新板第一檔上市股票，同時也是國內首檔純Micro LED概念股，由於Micro LED逐步克服巨量轉移關卡，中、台、韓大廠競相卡位，成為LED產業的全新戰場。

由於創新板在股票市場被認為是「興櫃中的興櫃」，加上錼創科技是創新板首發，因此在大盤重挫將近千點、成交量能萎縮之下，承銷券商、公司本身積極造勢、暖身不遺餘力。

錼創因投入Micro LED較早，加上大股東裡面，三星、晶電均持有股權，董事長李允立更是公司的活招牌，在LED展會、技術論壇上均由其站台代表錼創科技，本月23日的上市業績發表會，亦將由李允立率領經營團隊出席。

根據錼創科技送件資料顯示，錼創科技實收資本額10.08億元，主要產品為Chip on Carrier及 MicroLED相關產品，去年稅前虧損12.18億元，每股稅後虧損14.14元。

在產業動態上，針對Micro LED進入競相擴產階段，上月下旬韓國京畿道政府計劃在韓國光學技術研究院京畿分院建設「京畿合作中心」項目，預計五年內斥資143億韓圓，協助當地顯示、LED、半導體業者進軍Micro LED顯示產業。

大陸的華燦光電、元旭半導體等也斥資投入，其中元旭半導體已經完成數輪融資；三安光電也募資79億人民幣，投入Mini LED、Micro LED擴產。