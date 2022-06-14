據統計，2021年家暴通報數中被害人65歲以上遭「直系血(姻)親卑親屬虐待尊親屬」（老人虐待）達9821件，較2020年的8520件、2019年的6935件較高，台灣防暴聯盟6月15日為的「世界老人虐待警醒日」前呼籲，許多長者的觀念根深蒂固，認為「家醜不可外揚」、「家務事不要外人插手」，造成許多老人虐待案件未被通報，成為社福機關單位無法介入進行協助的黑數。

台灣防暴聯盟長期專注在家暴、性侵害及性騷擾等防暴三法至全方位防暴倡議。並於2018年開始走入社區，成立社區照顧關懷據點輔導培力團隊，從新北市出發，至今拓展服務至桃園市，將暴力防治帶至基層。為了讓防暴意識深入社區，聯盟設計了「森林保衛戰」課程，以互動遊戲的方式思考案例，希望提升大眾對老人虐待的敏感度與發現問題及徵兆，進行通報與找尋資源，建立高齡友善社區。

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